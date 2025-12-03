Motivational Story: 7 साल की उम्र में खोया हाथ, आज असिस्टेंट मैनेजर पद पर कार्यरत, मुंह में पेन रखकर चलाती है की-बोर्ड

खेलते समय सोनल अचानक 11 केवी हाइटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। करंट का झटका इतना जोरदार लगा कि शरीर झुलस गया। एक हाथ पूरा खराब हो गया और दूसरे का पंजा भी चपेट में आ गया। इलाज करवाया तो जैसे-तैसे एक हाथ का पंजा तो जुुड गया पर दूसरा हाथ गंवाना पड़ा। चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बाद सोनल को पूरी तरह से ठीक होने में 12 साल लगे।