Rajasthan Patwari Result 2025: पटवारी रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, जानें कब जारी होगा परिणाम, बोर्ड ने दी ये तारीख

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 के परिणाम की संभावित तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड के अनुसार परिणाम 15 दिसंबर 2025 से पहले जारी कर दिया जाएगा।
17 अगस्त को राजस्थान पटवारी परीक्षा का आयोजन 2 पारी में हुआ था। जिसमें कुल 3705 रिक्त पदों पर उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा।
राजस्थान पटवारी परीक्षा के परिणाम को ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपना परिणाम देखने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होगा, जिसमें उम्मीदवार अपने रोल नंबर के माध्यम से सर्च करके रिजल्ट जान सकते हैं।
राजस्थान में VDO (विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर) परीक्षा का रिजल्ट भी दिसंबर के महीने में ही जारी होने की संभावना है। हालांकि अभी इसकी कोई संभावित तारीख का एलान नहीं हुआ है लेकिन ये जल्द ही इसकी जानकारी ऑफिसियल वेबसाइट पर मिल जाएगी।
