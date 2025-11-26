Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Patwari Result 2025: पटवारी रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, जानें कब जारी होगा परिणाम, बोर्ड ने दी ये तारीख

RSSB ने राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 के परिणाम की संभावित तारीख घोषित कर दी है। इसके साथ ही VDO परीक्षा का रिजल्ट भी अगले महीने में जारी होने की संभावना जताई है।

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 26, 2025

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 के परिणाम की संभावित तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड के अनुसार परिणाम 15 दिसंबर 2025 से पहले जारी कर दिया जाएगा।

Patwari Bharti Update: 3705 रिक्त पदों पर हुई थी परीक्षा

17 अगस्त को राजस्थान पटवारी परीक्षा का आयोजन 2 पारी में हुआ था। जिसमें कुल 3705 रिक्त पदों पर उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा।

How To Check Patwari Result: ऐसे चेक कर सकते हैं रिजल्ट

राजस्थान पटवारी परीक्षा के परिणाम को ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपना परिणाम देखने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होगा, जिसमें उम्मीदवार अपने रोल नंबर के माध्यम से सर्च करके रिजल्ट जान सकते हैं।

VDO Result Date: दिसंबर में ही आएगा VDO का रिजल्ट

राजस्थान में VDO (विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर) परीक्षा का रिजल्ट भी दिसंबर के महीने में ही जारी होने की संभावना है। हालांकि अभी इसकी कोई संभावित तारीख का एलान नहीं हुआ है लेकिन ये जल्द ही इसकी जानकारी ऑफिसियल वेबसाइट पर मिल जाएगी।

26 Nov 2025 02:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Patwari Result 2025: पटवारी रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, जानें कब जारी होगा परिणाम, बोर्ड ने दी ये तारीख

