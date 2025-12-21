Patrika Key-Note: कोटा में ‘पत्रिका की-नोट’ के तहत ‘लोकतंत्र और मीडिया’ विषय पर मंथन, देखें वीडियो

Patrika Key-Note 2025 In Kota: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सच्ची और नैतिकतापूर्ण पत्रकारिता समाज और सरकार के लिए दर्पण का काम करती है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है, जो समाज के अभावों और कठिनाइयों को सामने लाते हुए समाज को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के प्रति सजग करता है। वहीं दूसरी ओर समाज की पीड़ा और समाज के चिंतन के प्रति सरकार को आगाह करते हुए उसे सामाजिक समस्याओं के समाधान के प्रति जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी भी पूरा करता है। बिरला पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश की जन्मशती वर्ष के तहत कार्यक्रमों की शृंखला में रविवार को कोटा में ‘पत्रिका की-नोट’ के तहत ‘लोकतंत्र और मीडिया’ विषय पर मंथन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।