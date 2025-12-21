कोटा में पत्रिका की-नोट आज, ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय विवेचन कार्यक्रम कल

मुख्य वतव्य पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी देंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर, जैविक खेती में नवाचार के लिए पद्मश्री से सम्मानित हुकमचंद पाटीदार और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. निमित रंजन चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उद्बोधन देंगे। पत्रिका की-नोट के इस आयोजन में शहर के आमंत्रित प्रबुद्धजन शिरकत करेंगे।