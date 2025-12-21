21 दिसंबर 2025,

रविवार

कोटा

कोटा में पत्रिका की-नोट आज, ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय विवेचन कार्यक्रम कल

Patrika ΚΕΥΝΟΤΕ: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को कोटा में 'पत्रिका की-नोट' के तहत 'लोकतंत्र और मीडिया' विषय पर मंथन किया जाएगा।

कोटा

image

Anil Prajapat

Dec 21, 2025

WEB-KEY-NOTE-4

फोटो पत्रिका

कोटा। पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को कोटा में 'पत्रिका की-नोट' के तहत 'लोकतंत्र और मीडिया' विषय पर मंथन किया जाएगा। शाम 4 बजे डीसीएम रोड स्थित होटल लोटस अनंता में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे।

मुख्य वतव्य पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी देंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर, जैविक खेती में नवाचार के लिए पद्मश्री से सम्मानित हुकमचंद पाटीदार और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. निमित रंजन चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उद्बोधन देंगे। पत्रिका की-नोट के इस आयोजन में शहर के आमंत्रित प्रबुद्धजन शिरकत करेंगे।

'स्त्री: देह से आगे' विषय विवेचन कल

वहीं, सोमवार सुबह 10.30 बजे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक 'स्त्री: देह से आगे' विषय विवेचन कार्यक्रम जवाहर नगर स्थित एलन सत्यार्थ -1 कैंपस ऑडिटोरियम में होगा। इसी दिन अपराह्न 3 बजे बूंदी में लंकागेट के पास स्थित गणगौर होटल एवं रिसोर्ट में संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा।

Published on:

21 Dec 2025 09:48 am

कोटा में पत्रिका की-नोट आज, 'स्त्री: देह से आगे' विषय विवेचन कार्यक्रम कल

