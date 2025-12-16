Rajasthan Rape: विवाहिता के साथ जेठ ने की दरिंदगी, कार में किया बेहोश, तीन दिन तक बंधक बनाकर किया रेप

प्रतीकात्मक तस्वीर
पाली। शहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता को पति से मिलवाने का झांसा देकर अगवा किया गया और तीन दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश हाल पाली निवासी 24 वर्षीय विवाहिता ने 15 दिसंबर की रात अपने पति के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि 6 दिसंबर 2025 को उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था और वह घर पर अकेली थी। शाम करीब पांच बजे रिश्ते में जेठ कार लेकर उसके घर आया और कहा कि उसका पति उसे किसी जरूरी काम से बुला रहा है।
पति से मिलने की बात पर वह कार में बैठ गई। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि कार में पहले से दो अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। कुछ ही देर बाद आरोपी जेठ ने उसके मुंह पर रूमाल रख दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। 7 दिसंबर की सुबह करीब आठ बजे जब उसे होश आया तो वह खुद को एक कमरे में बंद पाई।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ जबरन गलत हरकत करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसे दोबारा बेहोशी की दवा लगे रूमाल से बेहोश कर दिया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि तीन दिन तक आरोपी ने उसे बेहोशी की हालत में कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया, जिससे उसे तेज पेट दर्द की शिकायत भी होने लगी।
पीड़िता के अनुसार 11 दिसंबर को आरोपी उसे टेंपो में बैठाकर पाली में छोड़कर फरार हो गया। वहां से वह किसी तरह घर पहुंची और अपने पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद पति के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।
