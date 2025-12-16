Rajasthan Rape: विवाहिता के साथ जेठ ने की दरिंदगी, कार में किया बेहोश, तीन दिन तक बंधक बनाकर किया रेप

पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश हाल पाली निवासी 24 वर्षीय विवाहिता ने 15 दिसंबर की रात अपने पति के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि 6 दिसंबर 2025 को उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था और वह घर पर अकेली थी। शाम करीब पांच बजे रिश्ते में जेठ कार लेकर उसके घर आया और कहा कि उसका पति उसे किसी जरूरी काम से बुला रहा है।