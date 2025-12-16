16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Rajasthan Rape: विवाहिता के साथ जेठ ने की दरिंदगी, कार में किया बेहोश, तीन दिन तक बंधक बनाकर किया रेप

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ जबरन गलत हरकत करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसे दोबारा बेहोशी की दवा लगे रूमाल से बेहोश कर दिया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Dec 16, 2025

Rape, Rape in Pali, Married woman raped, Married woman raped in Pali, Brother in law raped, Pali Crime News, Rajasthan Crime News, Pali Rape News, Rajasthan Rape News

प्रतीकात्मक तस्वीर

पाली। शहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता को पति से मिलवाने का झांसा देकर अगवा किया गया और तीन दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश हाल पाली निवासी 24 वर्षीय विवाहिता ने 15 दिसंबर की रात अपने पति के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि 6 दिसंबर 2025 को उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था और वह घर पर अकेली थी। शाम करीब पांच बजे रिश्ते में जेठ कार लेकर उसके घर आया और कहा कि उसका पति उसे किसी जरूरी काम से बुला रहा है।

कमरे में किया बंद

पति से मिलने की बात पर वह कार में बैठ गई। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि कार में पहले से दो अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। कुछ ही देर बाद आरोपी जेठ ने उसके मुंह पर रूमाल रख दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। 7 दिसंबर की सुबह करीब आठ बजे जब उसे होश आया तो वह खुद को एक कमरे में बंद पाई।

विरोध करने पर फिर किया बेहोश

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ जबरन गलत हरकत करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसे दोबारा बेहोशी की दवा लगे रूमाल से बेहोश कर दिया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि तीन दिन तक आरोपी ने उसे बेहोशी की हालत में कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया, जिससे उसे तेज पेट दर्द की शिकायत भी होने लगी।

यह वीडियो भी देखें

पीड़िता के अनुसार 11 दिसंबर को आरोपी उसे टेंपो में बैठाकर पाली में छोड़कर फरार हो गया। वहां से वह किसी तरह घर पहुंची और अपने पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद पति के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Pali Rape: 11वीं के छात्र ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं की छात्रा से किया रेप, दोस्ती की आड़ में दिया दगा
पाली
rape, rape in Pali, rape in Rajasthan, student raped, student raped in Pali, school girl raped, school girl raped in Pali, Pali crime news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 09:26 pm

Published on:

16 Dec 2025 09:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan Rape: विवाहिता के साथ जेठ ने की दरिंदगी, कार में किया बेहोश, तीन दिन तक बंधक बनाकर किया रेप

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali Rape: 11वीं के छात्र ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं की छात्रा से किया रेप, दोस्ती की आड़ में दिया दगा

rape, rape in Pali, rape in Rajasthan, student raped, student raped in Pali, school girl raped, school girl raped in Pali, Pali crime news
पाली

Success Story: बकरी चराने के बाद मिली थी 300 रुपए सैलरी की नौकरी, आज बन गए स्टार, जानें कौन है पाली के गौरव देवासी?

Gaurav-Dewasi
पाली

पुरानी रंजिश में गिलोल से फोड़ दी युवक की आंख, घर में घुसकर किया जानलेवा हमला

पाली

Rajasthan: पूर्व कैप्टन हनुमान सिंह राठौड़ का निधन, चीन-पाकिस्तान युद्ध में देश के लिए लड़े थे वीर सैनिक

Former captain Hanuman Singh Rathore passes away
पाली

Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में 600 उद्योगों पर मंडराए संकट के बादल, झाबर सिंह खर्रा ने दिया बड़ा बयान

Jhabar Singh Kharra
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.