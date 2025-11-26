Patrika LogoSwitch to English

Dausa News: चाचा के अंतिम संस्कार में बेहोश होकर गिरा भतीजा, अस्पताल में मौत, परिवार में मच गया कोहराम

लालसोट के सुल्तानपुरा गांव में कुछ ही घंटों के अंतराल में चाचा और भतीजे की मौत से गांव में मातम छा गया। दोनों की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है।

दौसा

image

Rakesh Mishra

Nov 26, 2025

मृतक रामफूल मीना और रमेश मीना। फाइल फोटो- पत्रिका

लालसोट (दौसा)। क्षेत्र के सुल्तानपुरा गांव में सोमवार रात एक अधेड़ की मौत के कुछ ही घंटों बाद मंगलवार को अंतिम संस्कार के दौरान भतीजे की भी मौत हो गई। दोहरी त्रासदी से पूरा गांव सदमे में है। वहीं परिवार में मातम छा गया है। दोनों की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है।

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सोमवार रात 50 वर्षीय रामफूल मीना को अचानक सीने में दर्द और सांस घुटने की शिकायत हुई। परिजन संभाल पाते उससे पहले ही घर पर उनकी मौत हो गई। मंगलवार सुबह परिजन और ग्रामीण रामफूल का अंतिम संस्कार करने के लिए मोक्षधाम पहुंचे।

भतीजे की मौत

अंतिम संस्कार के दौरान मृतक का भतीजा रमेश मीना (25) पुत्र लालूराम मीना लघुशंका के लिए उठा। कुछ ही कदम चलने के बाद वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गमगीन माहौल में रमेश का भी अंतिम संस्कार किया गया।

ठंड में बढ़ता है हार्ट अटैक का खतरा

ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पवन जैन ने बताया कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। सीने में दबाव, दर्द, हल्के काम में भी सांस फूलना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में ईसीजी और लिपिड प्रोफाइल जांच करवानी चाहिए। समय पर जांच से कोलेस्ट्रॉल की स्थिति पता चलने पर उपचार में देरी नहीं होती।

Dausa News: चाचा के अंतिम संस्कार में बेहोश होकर गिरा भतीजा, अस्पताल में मौत, परिवार में मच गया कोहराम

दौसा

