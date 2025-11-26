Dausa News: चाचा के अंतिम संस्कार में बेहोश होकर गिरा भतीजा, अस्पताल में मौत, परिवार में मच गया कोहराम

ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पवन जैन ने बताया कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। सीने में दबाव, दर्द, हल्के काम में भी सांस फूलना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में ईसीजी और लिपिड प्रोफाइल जांच करवानी चाहिए। समय पर जांच से कोलेस्ट्रॉल की स्थिति पता चलने पर उपचार में देरी नहीं होती।