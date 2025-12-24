24 दिसंबर 2025,

बुधवार

दौसा

"वो काम पर गया है अब वापस नहीं लौटना चाहिए…" पत्नी का एक फोन कॉल और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बिछ गई पति की लाश!

Crime News: पत्नी ने अपने अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रची। पुलिस ने अब आरोपी पत्नी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है।

दौसा

image

Jayant Sharma

Dec 24, 2025

Wife Demo Pic

राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 10 महीने पहले मिली एक लाश की गुत्थी को कोलवा थाना पुलिस ने सुलझा लिया है। यह मामला किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जहाँ एक पत्नी ने अपने अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रची। पुलिस ने अब आरोपी पत्नी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है।

एक्सप्रेस.वे पर मिला था अज्ञात शव

घटना 10 फरवरी की है, जब कोलवा थाना पुलिस को बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेसवे के द्वारापुरा के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। जांच के दौरान मृतक की पहचान जयपुर में मजदूरी करने वाले आशानंद शर्मा उर्फ पांडे के रूप में हुई। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो एक्सप्रेसवे पर कुछ बदमाश कार से शव को नीचे पटकते हुए नजर आए।

मजदूरी करने जयपुर आया था पति, पत्नी का चल रहा था प्रेम प्रसंग

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक आशानंद की पत्नी श्वेता की मुलाकात गाजियाबाद निवासी धर्मेंद्र कुमार शर्मा से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। जब आशानंद उनके रिश्तों के बीच बाधा बनने लगा, तो श्वेता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। आशानंद के काम पर जाने के बाद ही अक्सर धर्मेन्द्र कुमार शिल्पी से मिलने आता था।

शूटर को दी सुपारी, गाजियाबाद से बिहार तक फैला जाल

योजना के अनुसार पत्नी ने अपने प्रेमी को हत्या के लिए तैयार किया। प्रेमी धर्मेंद्र ने आजमगढ़, यूपी के शूटर रामचंद्र उर्फ बिट्टू को काम पर लगाया। आरोपियों ने आशानंद की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को एक्सप्रेसवे पर फेंक कर फरार हो गए।

बिहार से दबोची गई कातिल पत्नी

कोलवा थाना प्रभारी रामशरण के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेमी धर्मेंद्र और शूटर बिट्टू को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर उनके पास से देशी कट्टा और कारतूस बरामद कर लिया था। अब पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मुख्य साजिशकर्ता पत्नी श्वेता को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है।

24 Dec 2025 09:59 am

