“वो काम पर गया है अब वापस नहीं लौटना चाहिए…” पत्नी का एक फोन कॉल और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बिछ गई पति की लाश!

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक आशानंद की पत्नी श्वेता की मुलाकात गाजियाबाद निवासी धर्मेंद्र कुमार शर्मा से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। जब आशानंद उनके रिश्तों के बीच बाधा बनने लगा, तो श्वेता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। आशानंद के काम पर जाने के बाद ही अक्सर धर्मेन्द्र कुमार शिल्पी से मिलने आता था।