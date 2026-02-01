6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

दौसा

कोर्ट में दिव्यागों को मिलेगी व्हील चेयर

राजस्थान के दौसा कोर्ट में आने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अब व्हील चेयर की सुविधा मिलेगी।जिला एवं सैशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने तीन व्हील चेयर का उद्घाटन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा के सचिव संतोष अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर रेखा राठौड, न्यायाधीश, पोक्सो कोर्ट, दौसा, प्रेम राजेश, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय,

दौसा

image

rajesh sharma

Feb 06, 2026

dausa news

दौसा कोर्ट में व्हील चेयर शुरू करते अति​थि।

राजस्थान के दौसा कोर्ट में आने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अब व्हील चेयर की सुविधा मिलेगी।जिला एवं सैशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने तीन व्हील चेयर का उद्घाटन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा के सचिव संतोष अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर रेखा राठौड, न्यायाधीश, पोक्सो कोर्ट, दौसा, प्रेम राजेश, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, दौसा,बृजेश कुमार, विशिष्ट न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. प्रकरण, रविकांत सोनी व अन्य मौजूद रहे।

Published on:

06 Feb 2026 07:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / कोर्ट में दिव्यागों को मिलेगी व्हील चेयर

दौसा

राजस्थान न्यूज़

