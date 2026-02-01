दौसा की तनिका व याना का क्रिकेट टीम में चयन 

आरसीए की ओर से लगने वाले अंडर 23 महिला कैम्प के लिए दौसा से महिला खिलाड़ी तानिका शर्मा और याना वर्मा का चयन किया गया है। जिला क्रिकेट संघ के सचिव बृज किशोर उपाध्याय व अध्यक्ष शोभना गुर्जर ने बताया कि अंडर -23 महिला चैलेंजर प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित की गईं जिसमें 3 मैच करवाए गए। उन मैचों की परफॉर्मेंस को देखते हुए पूरे राजस्थान से 30 महिला खिलाडि़यों का कैंप में चयन किया गया है। जिसमें दौसा से तनिका शर्मा और याना वर्मा का चयन किया है ।