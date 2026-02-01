राजस्थान के एक लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी: गोरा

भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा गुरुवार को दौसा जिले के दौरे पर रहे, यहां उन्होंने जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 2026 में अलग-अलग विभागों में युवाओं के लिए एक लाख से अधिक सरकारी भर्ती निकालकर कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। ताकि निर्धारित समय पर परीक्षा हो तथा भर्ती प्रक्रिया पूरी होकर पात्र युवाओं को रोजगार मिले। इससे पहले भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला, जिला मीडिया प्रभारी प्रेम हरितवाल, जिला महामंत्री विपिन जैन, प्रदेश प्रवक्ता रवि पालीवाल, भूपेन्द्र सिंह राजपूत व अन्य ने गोरा का स्वागत किया। गोरा को बैलगाड़ी में बिठाकर जुलूस निकाला गया।