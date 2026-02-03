Cumin Price Hike: महंगा हुआ जीरा, बुआई में देरी और बारिश के चलते इतने रुपए किलो पहुंचे दाम, जानें लेटेस्ट भाव

भारतीय जीरा दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है और निर्यात मांग सामान्यतया भावों को सपोर्ट देती है, हालांकि बीते वर्ष 2025 में निर्यात की गति लगभग फीकी रही है। मौजूदा सत्र में देरी के चलते मंडियों में जीरे की नई फसल अप्रैल के आसपास या अप्रैल-मई तक मुख्य रूप से आने की उम्मीद बन रही है। महंगाई का मुख्य कारण देरी से हुई बुआई, मौजूदा स्टॉक पर निर्भरता और मौसम-सम्बंधी अनिश्चितताएँ हैं। हालांकि गुजरात के सौराष्ट्र में नए जीरे की छिटपुट आवक शुरू हो गई है। सौराष्ट्र की मंडियों में 20-25 बोरी नया जीरा आना प्रारंभ हो गया है।