3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Cumin Price Hike: महंगा हुआ जीरा, बुआई में देरी और बारिश के चलते इतने रुपए किलो पहुंचे दाम, जानें लेटेस्ट भाव

Jeera Price Update: जीरे की कीमतों में हाल ही में भारी वृद्धि देखने को मिली है, जिसका कारण बुआई में देरी और बारिश के कारण फसल की कम उपलब्धता है।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Akshita Deora

Feb 03, 2026

cumin

फोटो: पत्रिका

World's Largest Cumin Exporter: प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात और राजस्थान में मौसम में बुआई में देरी और अनियमित बारिश के कारण फसल की समय पर उपलब्धता कम रही है, जिससे अभी तक मंडियों में नई आवक नहीं बढ़ी है।

थोक मंडियों में मशीनक्लीन जीरे के भाव 30 रुपए की तेजी के साथ 250 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गए है। किसान और व्यापारी पिछले सत्र का स्टॉक धीरे-धीरे बाजार में पूरक के रूप में बेच रहे हैं, मगर नए सीजन के आने में देरी के कारण सप्लाई एवं डिमांड में असंतुलन बना है।

भारतीय जीरा दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है और निर्यात मांग सामान्यतया भावों को सपोर्ट देती है, हालांकि बीते वर्ष 2025 में निर्यात की गति लगभग फीकी रही है। मौजूदा सत्र में देरी के चलते मंडियों में जीरे की नई फसल अप्रैल के आसपास या अप्रैल-मई तक मुख्य रूप से आने की उम्मीद बन रही है। महंगाई का मुख्य कारण देरी से हुई बुआई, मौजूदा स्टॉक पर निर्भरता और मौसम-सम्बंधी अनिश्चितताएँ हैं। हालांकि गुजरात के सौराष्ट्र में नए जीरे की छिटपुट आवक शुरू हो गई है। सौराष्ट्र की मंडियों में 20-25 बोरी नया जीरा आना प्रारंभ हो गया है।

स्थानीय मंडियों में विभिन्न जिंसों के थोक बाजार भाव

अनाज-दालें गेहूं दडा मिल डिलीवरी नैट 2720, सरसों 42 प्रतिशत तेल कंडीशन 7450, ग्वार गम जयपुर डिलीवरी 10300, ग्वार जयपुर डिलीवरी 5550 से 5625, मूंग साबुत 7800, मूंग मोगर 9900, उडद साबुत 7900, उड़द मोगर 11000, चना मिल डिलीवरी 5850 रुपए प्रति क्विंटल। ब्रांडेड देशी घी-नंद कृष्णा 8700, कृष्णा 9330, बिलौना 8950, डेयरी फैश 8750, महान 9350, श्रीसरस 8800, श्रद्धा ब्रांड 8750, गोकुल 8650 रुपए प्रति 15 किलो। स्किम्ड् मिल्क पाउडर- बंगाल टाइगर 345, अमूल 320 रुपए प्रति किलो।

ये भी पढ़ें

Silver Price Crash: चांदी के दाम रिकॉर्ड कीमत से 1.75 लाख गिरे, राजस्थान में बदला खरीदारी का रिवाज
जयपुर
Silver price, silver cheap, silver cheap in Rajasthan, silver price, 2nd February silver price, today silver price, gold cheap, gold cheap in Rajasthan, gold cheap in Rajasthan, 2nd February gold price, Rajasthan news, gold-silver price, 2nd February gold-silver price, today gold-silver price, चांदी की कीमत, चांदी सस्ती, राजस्थान में चांदी सस्ती, चांदी की कीमत, 2 फरवरी चांदी की कीमत, टुडे चांदी की कीमत, सोना सस्ता, राजस्थान में सोना सस्ता, गोल्ड सस्ता इन राजस्थान, 2 फरवरी गोल्ड कीमत, राजस्थान न्यूज, सोना-चांदी कीमत, 2 फरवरी सोना-चांदी कीमत, टुडे सोना-चांदी कीमत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Feb 2026 02:12 pm

Published on:

03 Feb 2026 02:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Cumin Price Hike: महंगा हुआ जीरा, बुआई में देरी और बारिश के चलते इतने रुपए किलो पहुंचे दाम, जानें लेटेस्ट भाव
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘एमएलए साहब! फालतू बात नहीं, गलत बात हो जाएगी, सरकारी जमीन है, आप शांति रखो’ दौसा विधायक व तहसीदार में नोकझोंक

दौसा

143 साल पुराने ब्रिटिशकालीन चर्च की निखरेगी आभा, संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल करने की तैयारी

church in Bandikui
दौसा

दौसा विधायक का सवाल, क्या मीना हाईकोर्ट के नाम से कोई स्थान है?

प्यारीवास
दौसा

दौसा में श्वानों ने कैसे भगा दिया लेपर्ड को, यहां देखें वीडियो 

dausa news
दौसा

होली से पहले बड़ी राहत! दौसा से कोटा का सफर 5 घंटे से घटकर 2 घंटे का होगा

Delhi-Mumbai Expressway
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.