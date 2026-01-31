दौसा में श्वानों ने कैसे भगा दिया लेपर्ड को, यहां देखें वीडियो 

ग्रामीण भरतलाल मीणा व अन्य ने बताया कि शुक्रवार रात लेपर्ड गांव में घुस गया। एक घर के पास ही घूम रहे पालतू श्वान पर हमला कर उसकी गर्दन पकड़ कर बैठ गया। दूसरे श्वानों को पता लगने पर वे झुंड में लेपर्ड की तरफ भौंकते हुए बढ़े तो लेपर्डडरकरपहाड़ी की तरफ भाग गया। श्वान जिंदा बच गया। यह पूरा घटनाक्रम एक घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।