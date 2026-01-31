31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

दौसा में श्वानों ने कैसे भगा दिया लेपर्ड को, यहां देखें वीडियो 

राजस्थान के दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के नाहरखोहरा गांव में अनूठी घटना सामने आई। वहां श्वानों के झुंड ने अपने साथी श्वान को लेपर्ड के जबड़े से बचा लिया। ग्रामीण भरतलाल मीणा व अन्य ने बताया कि शुक्रवार रात लेपर्ड गांव में घुस गया। एक घर के पास ही घूम रहे पालतू [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

rajesh sharma

Jan 31, 2026

dausa news

दौसा में लेपर्ड के पीछे भागते श्वान।

राजस्थान के दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के नाहरखोहरा गांव में अनूठी घटना सामने आई। वहां श्वानों के झुंड ने अपने साथी श्वान को लेपर्ड के जबड़े से बचा लिया।

ग्रामीण भरतलाल मीणा व अन्य ने बताया कि शुक्रवार रात लेपर्ड गांव में घुस गया। एक घर के पास ही घूम रहे पालतू श्वान पर हमला कर उसकी गर्दन पकड़ कर बैठ गया। दूसरे श्वानों को पता लगने पर वे झुंड में लेपर्ड की तरफ भौंकते हुए बढ़े तो लेपर्डडरकरपहाड़ी की तरफ भाग गया। श्वान जिंदा बच गया। यह पूरा घटनाक्रम एक घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

ग्रामीणों में डर

ग्रामीणों में घटना के बाद से भय व्याप्त है। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा होने के कारण पहले भी यहां जंगली जीव आ चुके। वन विभाग के बालाजी क्षेत्र के फोरेस्टर डूंगर सिंह ने बताया पहाड़ियों पर लेपर्ड का मूवमेंट है। वह रात को आबादी क्षेत्र में आ गया था। अब वापस पहाड़ी की तरफ चला गया है।

टाइगर भी आ चुका

जिले के बांदीकुई क्षेत्र में पिछले वर्ष टाइगर भी आ गया था। इस वर्ष भी दो शावक कई दिनों तक बांदीकुई क्षेत्र में रह चुके। जिले के एक तरफ सरिस्का व दूसरी तरफ रणथम्भौर होने के कारण यहां वन्य जीवों का मूवमेंट होता रहता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 07:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा में श्वानों ने कैसे भगा दिया लेपर्ड को, यहां देखें वीडियो 
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Infra News: होली से पहले मिलेगी बड़ी सौगात, दौसा से कोटा का सफर 5 घंटे से घटकर 2 घंटे में होगा पूरा

Delhi-Mumbai Expressway
दौसा

गीजगढ़ में तुलसी विवाह का आयोजन

dausa news
दौसा

दौसा में गांधीजी के भजनों का गायन

dausa news
दौसा

राजस्थान के इस शहर में खुले में नहाते दिखे तो लगेगा जुर्माना, एक फरवरी से सख्ती से लागू होंगे ये नियम

bathing
दौसा

Dausa: किसी ने छोटे कस्बे में तो किसी ने जयपुर में जाकर की तैयारी, अब चैलेंजर प्रतियोगिता खेलेंगी दौसा जिले की 4 बेटियां

Under-23 Women Challenger Competition
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.