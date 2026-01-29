Dausa: किसी ने छोटे कस्बे में तो किसी ने जयपुर में जाकर की तैयारी, अब चैलेंजर प्रतियोगिता खेलेंगी दौसा जिले की 4 बेटियां

इन खिलाड़ियों का अंडर-23 महिला चैलेंजर प्रतियोगिता में हुआ चयन। फोटो: पत्रिका
दौसा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित अंडर-23 महिला चैलेंजर प्रतियोगिता के लिए दौसा जिले की चार महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ है। चारों ही छोटे कस्बों व गांवों की रहने वाली है।
किसी ने छोटे कस्बे में रहकर तैयारी की तो किसी ने जयपुर में जाकर मेहनत की। जिला क्रिकेट संघ दौसा के सचिव बृज किशोर उपाध्याय ने बताया कि अंडर-23 महिला चैलेंजर प्रतियोगिता जयपुर के पीएस ग्राउंड पर होगी।
जिले में खेल प्रतिभाएं तो खूब हैं, लेकिन जिले में संसाधनों की कमी के चलते उन्हें तैयारी के लिए जयपुर जाना पड़ रहा है। इससे उनका खर्चा बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय के सबसे बड़े स्टेडियम के हाल खराब हैं। वहां क्रिकेट के मानकों के अनुसार पिच तक नहीं है।
सचिव उपाध्याय ने बताया कि इस चैलेंजर प्रतियोगिता में राजस्थान के सभी जिलों से चयनित खिलाड़ियों को विभिन्न टीमों में शामिल कर अभ्यास सत्र और प्रैक्टिस मैच कराए जाएंगे। इन मुकाबलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की अंडर-23 महिला टीम का गठन किया जाएगा, जो आगे बीसीसीआई की ओर से होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेगी।
