Dausa: किसी ने छोटे कस्बे में तो किसी ने जयपुर में जाकर की तैयारी, अब चैलेंजर प्रतियोगिता खेलेंगी दौसा जिले की 4 बेटियां

सचिव उपाध्याय ने बताया कि इस चैलेंजर प्रतियोगिता में राजस्थान के सभी जिलों से चयनित खिलाड़ियों को विभिन्न टीमों में शामिल कर अभ्यास सत्र और प्रैक्टिस मैच कराए जाएंगे। इन मुकाबलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की अंडर-23 महिला टीम का गठन किया जाएगा, जो आगे बीसीसीआई की ओर से होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेगी।