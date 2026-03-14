Rajasthan News: आंगन से 4 साल की बच्ची उठा ले गए, पीछा करने पर कार छोड़कर भागे, घटना से गांव में दहशत

पुलिस के अनुसार बालिका अपने घर के आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान एक चौपहिया वाहन वहां पहुंचा। उसमें से उतरे कुछ लोगों ने बच्ची को उठाकर कार में बैठा लिया। पास ही मौजूद लोगों ने घटना देख ली और शोर मचा दिया। इस पर घबराए आरोपी बच्ची को थोड़ी दूरी पर छोड़कर कार लेकर भाग निकले। ग्रामीणों ने भी उनका पीछा किया।