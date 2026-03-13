13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

दौसा की शिक्षक कॉलोनी से रात को कार चोरी

शहर में गुप्तेश्वर मार्ग पर शिक्षक कॉलोनी में दूध भंडार के निकट से बुधवार देर रात आए दो आरोपी एक कार चुरा ले गए। आरोपी बाइक पर बैठकर आए थे। पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दो संदिग्ध नजर आ रहे हैं। दो जने एक बाइक पर बैठकर आते हैं। इनमें एक बाइक [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

rajesh sharma

Mar 13, 2026

dausa news

कार के निकट नजर आते दो संदिग्ध।

शहर में गुप्तेश्वर मार्ग पर शिक्षक कॉलोनी में दूध भंडार के निकट से बुधवार देर रात आए दो आरोपी एक कार चुरा ले गए। आरोपी बाइक पर बैठकर आए थे। पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दो संदिग्ध नजर आ रहे हैं। दो जने एक बाइक पर बैठकर आते हैं। इनमें एक बाइक से नीचे उतरता है। दूसरा बाइक को स्टार्ट किए ही खड़ा रहता है। दूसरा चारों तरफ देखता है, फिर वहां खड़ी कार को चुरा ले जाता है। घटना से ऐसा लग रहा है कि आरोपियों ने पहले वहां रैकी की है। इस जगह अन्य कार भी खड़ी रहती हैं। एक आरोपी ने नकाब लगा रखा है, जबकि दूसरे ने हेलमेट। ऐसे में चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे। इस संबंध में सीताराम पांचाल ने रिपोर्ट दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों व अन्य तकनीकी आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना रात दो से तड़के चार बजे के बीच की है।

बिना नम्बर की घूम रही बाइक

दौसा जिले में बीस प्रतिशत बाइक बिना नम्बरों के घूम रही है। किसी ने नम्बर की जगह नाम लिखवा रखे हैं तो किसी ने नम्बर प्लेट ही बदला रखी है, लेकिन पुलिस इनके खिलाफ ठोस व नियमित कार्रवाई नहीं कर रही। दो -चार दिन अभियान चलाकर खानापूर्ति की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 11:59 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा की शिक्षक कॉलोनी से रात को कार चोरी

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘स्टाफ को बाहर निकाल दो, हम ब्लास्ट करेंगे’….दौसा में पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी

दौसा

Dausa News: जयपुर में रिश्तेदार के घर चली गई पत्नी, पीछे से पति ने खुद के पेट में घोंपी कैंची

husband-wife dispute
दौसा

Rajasthan MSP System: जो फसल खेत में उसकी खरीद शुरू, सरसों तैयार फिर भी इंतजार; सरकारी खरीद सिस्टम पर उठ रहे सवाल

rajasthan msp wheat mustard
दौसा

Rajasthan Pension Fraud: किसी ने उम्र गलत बताई, किसी ने मृतकों के नाम उठाई पेंशन; अब होगी बड़ी कार्रवाई

Social Security Pension Scheme in Rajasthan
दौसा

Dausa News: बच्चों के साथ झोपड़ी में सो रहा था पिता, अचानक चीखी खेत से लौटी पत्नी… आंख खुली तो सामने था खौफनाक नजारा

dausa fire
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.