Dausa News: दौसा में चलती SUV बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

जानकारी के अनुसार घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र की है। लांका हुकाली घाटी की सुबह एसयूवी में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। चालक के बाहर निकलते ही आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही देर में कार धूं-धूं कर जलने लगी।