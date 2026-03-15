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Dausa News: दौसा में चलती SUV बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

राजस्थान के दौसा जिले में रविवार सुबह सड़क पर चलती एसयूवी अचानक आग का गोला बन गई।

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दौसा

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Anil Prajapat

Mar 15, 2026

dausa fira-5

सड़क पर चलती एसयूवी में लगी आग। फोटो: पत्रिका

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में रविवार सुबह सड़क पर चलती एसयूवी अचानक आग का गोला बन गई। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी रोककर तुरंत कूदकर अपनी जान बचा ली। इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए।

जानकारी के अनुसार घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र की है। लांका हुकाली घाटी की सुबह एसयूवी में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। चालक के बाहर निकलते ही आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही देर में कार धूं-धूं कर जलने लगी।

पूरी तरह जली गाड़ी

सूचना मिलते ही लांका चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वहीं, दमकल विभाग को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी से आग पर काबू पाया गया। लेकिन, तब तक एसयूवी पूरी तरह जल गई। फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

आग की लपटें देख सहम गए लोग

आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ देर के लिए आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ। हालांकि, आग पर काबू पाने के बाद यातायात फिर से सुचारू करवाया गया।

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Published on:

15 Mar 2026 12:30 pm

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