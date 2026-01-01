दौसा में गांधीजी के भजनों का गायन

दौसा में भजन गाते कर्मचारी व अधिकारी।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (शहीद दिवस) पर शुक्रवार को दौसा जिला कलक्ट्रेट परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारी-कर्मचारियों ने गांधीजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और दो मिनट का मौन रखकर उनके प्रिय भजनों का श्रवण किया। इसके बाद गांधी जी के प्रिय भजन ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे.....’, रघुपति राघव राजा राम... इत्यादि व रामधुनी का गायन किया गया।
जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिरदी चंद गंगवाल, एडीएम लालसोट मनमोहन मीणा, नगर सुधार न्यास सचिव मूलचंद लूणिया, दौसा उपखण्ड अधिकारी संजू मीणा एवं सैंथल उपखण्ड अधिकारी अमृता खंडेलवाल व अन्य मौजूद रहे।
मनरेगा योजना से जुड़े मुद्दों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दौसा, नांगल-लवान तथा नगर कांग्रेस कमेटी दौसा के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को चौधरी धर्मशाला में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सांसद मुरारीलाल मीणा, विधायक डी.सी. बैरवा, बेनी प्रसाद कटारिया, ब्लॉक अध्यक्ष हेमराज अवाना, नगर कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रवक्ता मुकेश राणा ने बताया कि बैठक में मनरेगा से संबंधित जमीनी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई ।
