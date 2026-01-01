दौसा में गांधीजी के भजनों का गायन

मनरेगा योजना से जुड़े मुद्दों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दौसा, नांगल-लवान तथा नगर कांग्रेस कमेटी दौसा के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को चौधरी धर्मशाला में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सांसद मुरारीलाल मीणा, विधायक डी.सी. बैरवा, बेनी प्रसाद कटारिया, ब्लॉक अध्यक्ष हेमराज अवाना, नगर कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रवक्ता मुकेश राणा ने बताया कि बैठक में मनरेगा से संबंधित जमीनी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई ।