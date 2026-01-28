Dausa Road Accident: बेटे को ट्रेन में बैठाने जा रहे पिता की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, बेटा जयपुर रेफर

पुलिस के अनुसार उकरूंद निवासी नानक राम पुत्र जिम्बू (68) अपने बेटे हबलेश पुत्र नानक राम को मंडावर महुवा रेलवे स्टेशन पर आगरा-अजमेर इंटरसिटी एक्सप्रेस में बैठाने के लिए सुबह करीब 7.30 बजे बाइक से निकले थे। हबलेश बिजली निगम में जयपुर कार्यरत है। इसी दौरान टहलडी चौराहे पर जटवाड़ा की ओर से आ रही वैन से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई।