143 साल पुराने ब्रिटिशकालीन चर्च की निखरेगी आभा, संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल करने की तैयारी

पुरातत्व विभाग की विशेषज्ञ समिति ने वर्ष 2024 में चर्च का निरीक्षण कर इसकी ऐतिहासिक और कलात्मक महत्ता को रेखांकित करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके आधार पर प्रमुख शासन सचिव ने रेलवे को पत्र भेजकर संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए एनओसी देने का आग्रह किया। प्रकरण पर विचार के बाद रेलवे स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। शर्त यह रहेगी कि भवन में केवल संरक्षण से जुड़े कार्य ही किए जाएंगे। इसी के तहत उत्तर-पश्चिम रेलवे द्वारा एमओयू का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जिसे शीघ्र पुरातत्व विभाग को भेजा जाएगा।