PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्यघर योजना से राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को हो रहा डबल फायदा

विद्युत विभाग की कनिष्ठ अभियंता सीमा मीना ने बताया कि दौसा जिले में योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 से हुई थी। 31 जनवरी 2026 तक जिले में 1275 सोलर कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 1176 उपभोक्ताओं को अनुदान मिल चुका है। दौसा जिले में दौसा ब्लॉक में सर्वाधिक 649, बांदीकुई में 207, महुवा में 159, लालसोट में 177 और सिकराय में 54 सोलर कनेक्शन जारी हुए हैं।