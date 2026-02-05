5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्यघर योजना से राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को हो रहा डबल फायदा

Muft Bijli Yojana: बढ़ते बिजली संकट और महंगे बिलों से राहत पाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Feb 05, 2026

PM Surya Ghar Yojana

बड़ियाल कलां के पास तैयार किया जा रहा सोलर प्लांट। फोटो: पत्रिका

दौसा/भंडाना। बढ़ते बिजली संकट और महंगे बिलों से राहत पाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। योजना के तहत अब मकानों की छतों पर सोलर प्लांट नजर आने लगे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत मिलने के साथ अतिरिक्त बिजली बेचकर आय का अवसर भी मिल रहा है।

यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, जिसमें पूर्व के बिजली बिल के आधार पर विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सोलर प्लांट स्थापित कराया जा सकता है। क्षमता के अनुसार अनुदान के लिए अलग से आवेदन किया जाता है।

योजना के अंतर्गत 1 से 3 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट पर 40 से 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से 1 किलोवाट पर 30 हजार, 2 किलोवाट पर 60 हजार और 3 किलोवाट पर 78 हजार रुपए का अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से 17 हजार रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है।

उपभोक्ताओं को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली

उपभोक्ताओं को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है। इससे अधिक उत्पादन होने पर अतिरिक्त बिजली को 3.11 रुपए प्रति यूनिट की दर से ग्रिड में बेचकर आय अर्जित की जा सकती है, जिसका भुगतान या समायोजन वित्तीय वर्ष में किया जाता है।

जिले में 1275 सोलर कनेक्शन जारी

विद्युत विभाग की कनिष्ठ अभियंता सीमा मीना ने बताया कि दौसा जिले में योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 से हुई थी। 31 जनवरी 2026 तक जिले में 1275 सोलर कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 1176 उपभोक्ताओं को अनुदान मिल चुका है। दौसा जिले में दौसा ब्लॉक में सर्वाधिक 649, बांदीकुई में 207, महुवा में 159, लालसोट में 177 और सिकराय में 54 सोलर कनेक्शन जारी हुए हैं।

अधीक्षण अभियंता एन.एल. मीना ने बताया कि योजना को बढ़ावा देने के लिए शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में जिला कलेक्टर द्वारा 100 उपभोक्ताओं को इंडक्शन सोलर पैनल भी निःशुल्क वितरित किए गए हैं।

फैक्ट फाइल

योजना की शुरुआत: 13 फरवरी 2024
कुल जारी सोलर कनेक्शन: 1275
अनुदान प्राप्त उपभोक्ता: 1176
मासिक मुफ्त बिजली: 300 यूनिट तक
अतिरिक्त बिजली दर: 3.11 रुपए प्रति यूनिट
अनुदान सीमा: 40 से 60 प्रतिशत
केंद्र सरकार अनुदान: 30,000 से 78,000 रुपए
राज्य सरकार अतिरिक्त अनुदान: 17,000 रुपए

ये भी पढ़ें

Indian Railways: 6 साल से बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेन​ राजस्थान में फिर दौड़ी, लोगों में दौड़ी खुशी की लहर; इन स्टेशनों पर होगा ठहराव
अलवर
Bareilly Passenger Train

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्यघर योजना से राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को हो रहा डबल फायदा

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Isarda Dam : ईसरदा बांध परियोजना को आई यह खबर, 35 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ

Isarda-Dam
दौसा

Cumin Price Hike: महंगा हुआ जीरा, बुआई में देरी और बारिश के चलते इतने रुपए किलो पहुंचे दाम, जानें लेटेस्ट भाव

cumin
दौसा

‘एमएलए साहब! फालतू बात नहीं, गलत बात हो जाएगी, सरकारी जमीन है, आप शांति रखो’ दौसा विधायक व तहसीदार में नोकझोंक

दौसा

143 साल पुराने ब्रिटिशकालीन चर्च की निखरेगी आभा, संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल करने की तैयारी

church in Bandikui
दौसा

दौसा विधायक का सवाल, क्या मीना हाईकोर्ट के नाम से कोई स्थान है?

प्यारीवास
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.