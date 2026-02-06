दौसा में UIT ने लॉन्च की नई आवासीय योजना, 303 भूखंडों के लिए मांगे आवेदन, जानें पूरी डिटेल

यूआईटी सचिव महेन्द्र लूणिया ने बताया कि यह नगर दौसा शहर के रेलवे स्टेशन व बस डिपो से करीब चार किमी के दायरे में है। इसमें कुल 999 भूखंड है। तीस मीटर चौड़ी हरित पटि्का रहेगी। स्टेडियम के लिए भी जगह छोड़ी गई है। पार्क व स्कूल भी प्रस्तावित हैं। साठ मीटर, 24, 18, 12 व नौ मीटर चौड़ी सड़कें रहेंगी। सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा। लॉटरी से पहले आवेदन में नाम, मोबाइल नम्बर, आय श्रेणी सहित अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।