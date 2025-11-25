Chittorgarh News : सांवलिया सेठ भंडार का नया कीर्तिमान, 4 राउंड में ही निकले 36 करोड़, गिनती अब भी जारी

इससे पहले तीन चरणों की गिनती में 27 करोड़ 97 लाख 80 हजार रुपए नगद प्राप्त हो चुके थे। भंडार की गिनती अभी पूरी नहीं हुई है। शेष राशि की गिनती का पांचवां चरण बुधवार को आयोजित होगा, जिससे यह रेकॉर्ड और भी बढ़ सकता है। भंडार गिनती के इस महत्वपूर्ण कार्य में मंदिर बोर्ड सदस्य पवन तिवारी, मंदिर एवं संपदा प्रभारी भेरूगिरी गोस्वामी, बिहारी लाल गुर्जर सहित मंदिर और बैंकों के कर्मचारी उपस्थित रहे।