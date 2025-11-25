Patrika LogoSwitch to English

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh News : सांवलिया सेठ भंडार का नया कीर्तिमान, 4 राउंड में ही निकले 36 करोड़, गिनती अब भी जारी

प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार भक्तों ने चढ़ावे का नया इतिहास रच दिया है। भंडार की गिनती के चौथे चरण में ही राशि 36 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई।

less than 1 minute read
चित्तौड़गढ़

image

Rakesh Mishra

Nov 25, 2025

Sanwalia Seth Temple

मंदिर परिसर में भंडार की राशि की गिनती करते हुए कर्मचारी। फोटो- पत्रिका

Sanwalia Seth Temple मंडफिया (चित्तौड़गढ़)। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया सेठ के भंडार में इस बार भक्तों ने चढ़ावे का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। गत 19 नवंबर को खोले गए भंडार की राशि की गिनती मंगलवार को चौथे चरण में पूरी हुई, जिसके बाद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए।

चौथे चरण की गिनती पूरी

चौथे चरण की गिनती के बाद भंडार से प्राप्त कुल नकद राशि 36 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपए के पार पहुंच गई है। यह राशि मंदिर के इतिहास में सबसे बड़े चढ़ावों में से एक मानी जा रही है। मंगलवार को हुई चौथे चरण की गिनती में 8 करोड़ 15 लाख 80 हजार रुपए नगद प्राप्त हुए।

बुधवार को पांचवां चरण

इससे पहले तीन चरणों की गिनती में 27 करोड़ 97 लाख 80 हजार रुपए नगद प्राप्त हो चुके थे। भंडार की गिनती अभी पूरी नहीं हुई है। शेष राशि की गिनती का पांचवां चरण बुधवार को आयोजित होगा, जिससे यह रेकॉर्ड और भी बढ़ सकता है। भंडार गिनती के इस महत्वपूर्ण कार्य में मंदिर बोर्ड सदस्य पवन तिवारी, मंदिर एवं संपदा प्रभारी भेरूगिरी गोस्वामी, बिहारी लाल गुर्जर सहित मंदिर और बैंकों के कर्मचारी उपस्थित रहे।

आधुनिक तकनीक से लैस होगी राजस्थान पुलिस, अपराधियों की अब कुंडली निकालना होगा आसान
जयपुर
image

Updated on:

25 Nov 2025 08:53 pm

Published on:

25 Nov 2025 08:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Chittorgarh News : सांवलिया सेठ भंडार का नया कीर्तिमान, 4 राउंड में ही निकले 36 करोड़, गिनती अब भी जारी

