18 दिसंबर 2025

गुरुवार

चित्तौड़गढ़

Sanwaliya Seth: सांवलिया सेठ मंदिर का खोला भंडार, पहले चरण की गणना में चढ़ावा 12 करोड़ पार, अभी और बढ़ेगा आंकड़ा

मेवाड़ के कृष्ण धाम भगवान श्रीसांवलिया सेठ के दरबार में बुधवार को आस्था का सैलाब उमड़ने के साथ ही धनवर्षा भी हुई। चतुर्दशी के अवसर पर जब ठाकुरजी का भंडार खोला गया, तो नोटों के अंबार देख हर कोई दंग रह गया।

चित्तौड़गढ़

kamlesh sharma

Dec 18, 2025

चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के कृष्ण धाम भगवान श्रीसांवलिया सेठ के दरबार में बुधवार को आस्था का सैलाब उमड़ने के साथ ही धनवर्षा भी हुई। चतुर्दशी के अवसर पर जब ठाकुरजी का भंडार खोला गया, तो नोटों के अंबार देख हर कोई दंग रह गया। पहले चरण की गिनती में ही 12 करोड़ 10 लाख रुपए की नकदी प्राप्त हुई है।

मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव और अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं मुख्य निष्पादन अधिकारी प्रभा गौतम की कड़ी निगरानी में भंडार खोला गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच नोटों की गिनती का दौर शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा।

अध्यक्ष वैष्णव ने बताया कि यह तो महज शुरुआत है। अभी भंडार से प्राप्त शेष राशि की गणना होना बाकी है। साथ ही, भंडार से निकले सोने और चांदी के आभूषणों का वजन भी अभी किया जाना शेष है। इसके अलावा, मंदिर कार्यालय में भक्तों द्वारा सीधे भेंट किए गए नकद और आभूषणों का हिसाब जुड़ना भी बाकी है, जिससे यह आंकड़ा और अधिक बढ़ने की उम्मीद है।

चाक-चौबंद रही व्यवस्थाएं

चतुर्दशी पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर मंडल की ओर से यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। गिनती के दौरान मंदिर बोर्ड सदस्य पवन तिवारी, रामलाल गुर्जर, हरिराम गाडरी, किशनलाल अहीर सहित लेखाधिकारी राजेंद्र सिंह, सुरक्षा प्रभारी गुलाब सिंह राजपूत और बैंक कर्मी मौजूद रहे। शेष राशि की गणना शुक्रवार को होगी।

