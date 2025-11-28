Patrika LogoSwitch to English

चित्तौड़गढ़

165 करोड़ कैश, 1012 Kg चांदी और बड़ी मात्रा में सोना, राजस्थान के इस मंदिर में 270 दिन में आया भारी चढ़ावा, टूटे रिकॉर्ड

Rajasthan Donation Record: इस साल मार्च महीने से अब तक की बात की जाए तो मंदिर में भेंट के नए ही रिकॉर्ड बन गए हैं। हाल ही में गणना की गई राशि जोड़कर मार्च से लेकर अब तक मंदिर प्रबंधन को 165 करोड़ से भी ज्यादा की कैश प्राप्ती हुई है।

चित्तौड़गढ़

image

Jayant Sharma

Nov 28, 2025

भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है सांवलिया सेठ का मंदिर, फोटो - पत्रिका

Sawaliya Seth Mandir Donation: मेवाड़ की धार्मिक नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित आस्था के वैश्विक केंद्र श्री सांवलियाजी मंदिर ने चढ़ावा राशि का एक नया और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। पिछले दो माह में खोले गए भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार यानी दानपात्र और भेंट कक्ष से कुल मिलाकर ₹51 करोड़ 27 लाख 30 हजार 112 रुपये की रिकॉर्ड चढ़ावा राशि प्राप्त हुई है। इस विशाल राशि के साथ ही मंदिर को बहुमूल्य धातुएं भी भारी मात्रा में भेंट स्वरूप मिली हैं, जिनमें 1 किलो से ज्यादा सोना और करीब 207 किलो चांदी शामिल है। इस साल मार्च से लेकर अब तक की गणना की जाए तो यह राशि और सोना-चांदी कहीं ज्यादा है।

भंडार और दानपात्र से निकले ₹40 करोड़

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि गत कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को दो दिवसीय मासिक मेले के अवसर पर ठाकुरजी का भंडार खोला गया था। इस बार दो माह की अवधि के बाद गणना हुई। छह चरणों में हुई कड़ी सुरक्षा के बीच गणना गुरुवार को पूरी हुई। भंडार से प्राप्त कुल राशि ₹40 करोड़ 74 लाख 40 हजार 543 रुपये रही। भंडार से प्राप्त सोना 985 ग्राम और चांदी 86 किलो दो सौ ग्राम रही।

भेंट कक्ष से 10 करोड़ से अधिक की आय

मंदिर मंडल के भेंट कक्ष कार्यालय में भी नकद, मनी ऑर्डर और बहुमूल्य धातुओं के रूप में बड़ी राशि प्राप्त हुई है। भेंट कक्ष से प्राप्त कुल नकद और मनी ऑर्डर ₹10 करोड़ 52 लाख 89 हजार 569 रुपये प्राप्त हुए। भेंट कक्ष से प्राप्त सोना 219 ग्राम से ज्यादा रहा और चांदी 121 किलो से ज्यादा रही। इस प्रकार कुल भेंट 51 करोड़ 27 लाख 30 हजार 112 रुपये दर्ज की गई है, जो कि मंदिर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। साथ ही सोने और चांदी की गणना अलग रही। यह पूरी गणना मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, सदस्यों, लेखाकार और क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई।

पिछले नौ माह में टूट गए सारे रिकॉर्ड

इस साल मार्च महीने से अब तक की बात की जाए तो मंदिर में भेंट के नए ही रिकॉर्ड बन गए हैं। हाल ही में गणना की गई राशि जोड़कर मार्च से लेकर अब तक मंदिर प्रबंधन को 165 करोड़ से भी ज्यादा की कैश प्राप्ती हुई है। इसके अलावा 1012 किलो से ज्यादा चांदी और करीब सात किलो सोना भी शामिल है। मार्च से सितंबर तक चांदी 805 किलो से ज्यादा चांदी और 5.93 किलो के करीब सोना प्राप्त हो चुका है। इस महीने में सोने और चांदी की गणना अलग हुई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Nov 2025 08:12 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / 165 करोड़ कैश, 1012 Kg चांदी और बड़ी मात्रा में सोना, राजस्थान के इस मंदिर में 270 दिन में आया भारी चढ़ावा, टूटे रिकॉर्ड

