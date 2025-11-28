165 करोड़ कैश, 1012 Kg चांदी और बड़ी मात्रा में सोना, राजस्थान के इस मंदिर में 270 दिन में आया भारी चढ़ावा, टूटे रिकॉर्ड

मंदिर मंडल के भेंट कक्ष कार्यालय में भी नकद, मनी ऑर्डर और बहुमूल्य धातुओं के रूप में बड़ी राशि प्राप्त हुई है। भेंट कक्ष से प्राप्त कुल नकद और मनी ऑर्डर ₹10 करोड़ 52 लाख 89 हजार 569 रुपये प्राप्त हुए। भेंट कक्ष से प्राप्त सोना 219 ग्राम से ज्यादा रहा और चांदी 121 किलो से ज्यादा रही। इस प्रकार कुल भेंट 51 करोड़ 27 लाख 30 हजार 112 रुपये दर्ज की गई है, जो कि मंदिर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। साथ ही सोने और चांदी की गणना अलग रही। यह पूरी गणना मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, सदस्यों, लेखाकार और क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई।