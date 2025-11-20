Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा: दो महीने बाद खुली सांवलिया सेठ की तिजोरी, पहले चरण में 12.35 करोड़ की गिनती

Sanwaliyaji Temple Donation: शाम होते ही गिनती की प्रक्रिया रोक दी गई, जो गुरुवार को अमावस्या का मेला होने के कारण अब शुक्रवार से दोबारा शुरू की जाएगी।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Jayant Sharma

Nov 20, 2025

Chittorgarh Sanwariya Seth Mandir

Sanwaliyaji Temple Donation: चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया कस्बे में स्थित प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में बुधवार को भक्तों द्वारा चढ़ाई गई भेंट राशि की गणना का काम शुरू हुआ। दीपावली के पर्व के कारण करीब दो महीने बाद दान पेटी (भंडार) खोली गई। गणना के पहले चरण में ही मंदिर मंडल को 12 करोड़ 35 लाख रुपए की भारी भरकम राशि मिली है। शाम होते ही गिनती की प्रक्रिया रोक दी गई, जो गुरुवार को अमावस्या का मेला होने के कारण अब शुक्रवार से दोबारा शुरू की जाएगी।

गिनती प्रक्रिया में जुटे अधिकारी

मंदिर मंडल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रभा गौतम ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह राजभोग आरती के बाद दान पेटियों को विधि-विधान से खोला गया और चढ़ावा राशि बाहर निकाली गई। मंदिर बोर्ड के पदाधिकारियों, बैंककर्मियों और मंदिर कर्मचारियों की उपस्थिति में यह गिनती का कार्य मंदिर के सत्संग भवन में किया गया। अधिकारीगण अब शुक्रवार से पुनः गिनती शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि दो महीने में जमा हुई कुल राशि का अंतिम आकलन किया जा सके।

दीपावली पर्व के कारण हुई देरी

आमतौर पर सांवलियाजी मंदिर का भंडार हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को खोला जाता है। लेकिन इस बार दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के कारण पिछली चतुर्दशी पर भंडार खोलना टाल दिया गया था। मंदिर की परंपरा के अनुसार, दीपावली और होली जैसे बड़े पर्वों पर अमावस्या से ठीक पहले आने वाली चतुर्दशी को दान पेटी नहीं खोली जाती है। यही वजह है कि इस बार दो महीने का चढ़ावा एक साथ जमा हो गया, जिससे पहले चरण में ही इतनी बड़ी राशि का आंकड़ा सामने आया।

गणना स्थल में बदलाव पर चर्चा

इस बार चढ़ावा राशि की गिनती के स्थान में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। परंपरा के अनुसार, यह गिनती मंदिर परिसर के भीतर प्रतिमा के सामने चौक में होती थी, लेकिन इस बार इसे सत्संग भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। चतुर्दशी पर मंदिर में जुटने वाली भारी भीड़ को देखते हुए यह प्रशासनिक फैसला लिया गया था। हालांकि, कुछ श्रद्धालुओं का मत है कि पारंपरिक जगह पर गिनती होने से यह प्रक्रिया सबकी नजरों में रहती थी, जो पारदर्शिता के लिए ज्यादा बेहतर थी।

रिकॉर्ड टूटने की प्रबल संभावना

पहले ही दिन 12.35 करोड़ की राशि मिलने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार चढ़ावे का पुराना रिकॉर्ड टूट सकता है। मंदिर मंडल को उम्मीद है कि शुक्रवार से शुरू होने वाले अगले चरणों की गिनती पूरी होने के बाद दान की कुल रकम नए कीर्तिमान स्थापित करेगी।

ये भी पढ़ें

Petrol Pump खोलने की मन्नत मांगी थी, पूरी हुई तो ऐसे प्रकट किया सांवलिया सेठ का आभार…
चित्तौड़गढ़
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 01:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा: दो महीने बाद खुली सांवलिया सेठ की तिजोरी, पहले चरण में 12.35 करोड़ की गिनती

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chittorgarh News: सांवलिया सेठ मंदिर का खोला भंडार, पहले दिन 12.35 करोड़ की गणना

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh News: सांवलिया सेठ मंदिर कोष की सुरक्षा पर कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश, मंदिर निधि से 18 करोड़ की मंजूरी रद्द

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh News: एंबुलेंस खाई में गिरी, अस्पताल पहुंचने से पहले महिला मरीज की मौत, 2 घायल

चित्तौड़गढ़

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नया अपडेट, राजस्थान में इन किसानों को अब नहीं मिलेगा सरकारी गेहूं

PM Kisan Samman Nidhi Yojana New Update Rajasthan these farmers face a big shock they will not get government wheat
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़: हाइवे पर चलती कार बनी आग का गोला, चालक जिंदा जला

चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.