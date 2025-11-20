रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा: दो महीने बाद खुली सांवलिया सेठ की तिजोरी, पहले चरण में 12.35 करोड़ की गिनती

Sanwaliyaji Temple Donation: चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया कस्बे में स्थित प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में बुधवार को भक्तों द्वारा चढ़ाई गई भेंट राशि की गणना का काम शुरू हुआ। दीपावली के पर्व के कारण करीब दो महीने बाद दान पेटी (भंडार) खोली गई। गणना के पहले चरण में ही मंदिर मंडल को 12 करोड़ 35 लाख रुपए की भारी भरकम राशि मिली है। शाम होते ही गिनती की प्रक्रिया रोक दी गई, जो गुरुवार को अमावस्या का मेला होने के कारण अब शुक्रवार से दोबारा शुरू की जाएगी।