Sanwaliya Seth Temple: सांवलियाजी को चढ़ाई सौ ग्राम सोने की चेन, लिफाफों में बंद नकदी भी भेंट

बता दें कि निर्दलीय विधायक चंद्रभान आक्या के समर्थक किसान रामेश्वर गुर्जर ने विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की मन्नत पूरी होने पर सोमवार को सांवलियाजी मंदिर में आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर भेंट किया था। किसान रामेश्वर गुर्जर करीब एक किलोमीटर तक दंडवत यात्रा करते हुए मंदिर पहुंचे और भगवान सांवलिया सेठ के चरणों में ढोक लगाई। इस दौरान विधायक चंद्रभान आक्या भी उनके साथ मौजूद थे।