9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

चित्तौड़गढ़

Sanwaliya Seth Temple: सांवलियाजी को चढ़ाई सौ ग्राम सोने की चेन, लिफाफों में बंद नकदी भी भेंट

Sanwaliya Seth Temple: भीलवाड़ा जिले के एक ज्वैलरी व्यवसायी ने परिवार सहित मंडफिया पहुंचकर श्रीसांवलिया सेठ मंदिर में सौ ग्राम वजनी सोने से निर्मित चेन और बैग में लिफाफों में बंद नकदी चढ़ाई।

चित्तौड़गढ़

image

kamlesh sharma

Dec 09, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा जिले के एक ज्वैलरी व्यवसायी ने परिवार सहित मंडफिया पहुंचकर श्रीसांवलिया सेठ मंदिर में सौ ग्राम वजनी सोने से निर्मित चेन और बैग में लिफाफों में बंद नकदी चढ़ाई।

श्रद्धालू भीलवाड़ा जिले की रायपुर तहसील के सरेवड़ी गांव निवासी रोशनलाल जैन चावत का बेंगलुरु व जोधपुर में श्रीसांवलिया सेठ के नाम से ही प्रतिष्ठान है। वह ज्वैलरी का व्यवसाय करते हैं। सोमवार को वह परिवार सहित श्रीसांवलिया सेठ मंदिर पहुंचे। जहां भगवान श्रीसांवलिया सेठ को सौ ग्राम सोने से निर्मित चेन व बैग में लिफाफों में बंद करके लाई गई नकदी चढ़ाई।

परिवार के सदस्यों का कहना था कि वे हर अच्छे कार्य की शुरुआत भगवान के दर्शन से ही करते हैं और यह भेंट उसी परंपरा का हिस्सा है। सांवलियाजी मंदिर मंडल के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव व मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालू परिवार का सम्मान किया।

सांवलियाजी को आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर किया था भेंट

बता दें कि निर्दलीय विधायक चंद्रभान आक्या के समर्थक किसान रामेश्वर गुर्जर ने विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की मन्नत पूरी होने पर सोमवार को सांवलियाजी मंदिर में आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर भेंट किया था। किसान रामेश्वर गुर्जर करीब एक किलोमीटर तक दंडवत यात्रा करते हुए मंदिर पहुंचे और भगवान सांवलिया सेठ के चरणों में ढोक लगाई। इस दौरान विधायक चंद्रभान आक्या भी उनके साथ मौजूद थे।

Published on:

09 Dec 2025 05:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Sanwaliya Seth Temple: सांवलियाजी को चढ़ाई सौ ग्राम सोने की चेन, लिफाफों में बंद नकदी भी भेंट

