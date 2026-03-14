Rajasthan: लंबी उम्र की पूजा कर लौट रहे 25 लोगों से भरी पिकअप को कंटेनर ने मारी टक्कर, उड़ गए परखच्चे, हुई इतने लोगों की मौत

निकुंभ थाने के एएसआई भागीरथ बिश्नोई ने बताया कि पिकअप में सवार सभी लोग प्रतापगढ़ जिले के बंबोरी गांव के रहने वाले थे। वे उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र में दशा माता पूजन के लिए गए थे। पूजा.अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान के बाद शाम को सभी लोग पिकअप में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि पिकअप में 25 से अधिक महिलाए पुरुष और बच्चे सवार थे। इसी दौरान नपावली गांव के पास सामने से आ रहे कंटेनर ने पिकअप को टक्कर मार दी। दशा माता की अक्सर पति और परिवार के सदस्यों की लंबी उम्र की कामना के लिए की जाती है।