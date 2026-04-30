Chittorgarh: बंदियों की पीड़ा सुन जज बोले,’कैदी हैं जानवर नहीं’…जेल प्रशासन को लगाई फटकार

संवाद के दौरान बंदियों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि उन्हें परिजनों से बात करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन सुविधा का सुचारू लाभ नहीं मिल पा रहा है। तकनीकी खामियों के चलते वे अपनों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। इस पर न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सुधार करने और संचार तंत्र को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों से कहा कि जेल में संचार सुविधाएं नहीं होने व अपनों से संपर्क नहीं होने पर बंदी मोबाइल फोन हासिल करने जैसी घटनाओं में संलिप्त हो सकते हैं। इसलिए जेल में बंदियों को टेलीफोन सुविधा अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाएं