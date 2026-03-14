मंत्री गौतम दक की बड़ी सौगात, राजस्थान में यहां 31.5 करोड़ से बनेगा 100 बेड का हाईटेक अस्पताल

चिकित्सालय निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर है। नगर भाजपा अध्यक्ष धनपाल मेहता ने बताया कि इस अत्याधुनिक अस्पताल के बनने से बड़ीसादड़ी शहर सहित आसपास के दर्जनों गांवों के हजारों लोगों को इलाज के लिए अब बड़े शहरों की ओर नहीं दौड़ना पड़ेगा। इस अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा उपकरण, बेहतर वार्ड व्यवस्था और विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध होंगी।