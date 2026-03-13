Chittor: जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी, चित्तौड़गढ़ में हाई अलर्ट, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी

जौहर स्मृति संस्थान की ओर से 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह शुक्रवार से प्रारंभ होगा। समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया रविवार को यूपी के सीएम योगी के आगमन के दौरान 800 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। उनके आगमन से लेकर रवानगी तक ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि आमजन को समस्या न हो इसके लिए रूट डायवर्ट भी किए जाएंगे।