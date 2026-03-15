Chittor: युद्ध की अग्नि में झुलसा स्वाद; ड्राई फ्रूट्स के दामों में लगी ‘आग’, 400 रुपए प्रति किलो तक इजाफा

पिछले कई दिनों से खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा है। इसके कारण सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। भारत में ईरान से मामरा बादाम, पिस्ता और केसर आती है। इनकी बाजारों में अच्छी खासी डिमांड भी है, लेकिन युद्ध के चलते पिछले कई दिनों से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। शादी-विवाह के सीजन में इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। कुछ सालों से ड्राई फ्रूट्स घरों में रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें हो गई है।