Inspirational: राजस्थान के सरकारी शिक्षक की अनूठी पहल, खुदकी सैलरी से बच्चों पर खर्च किए लाखों रुपए, अब स्टेट लेवल प्लेयर बने स्टूडेंट

इनमें से इंडियन तीरंदाजी में सात छात्राओं व 12 छात्रों ने भाग लिया। छह छात्रों व चार छात्राओं ने राज्य स्तर पर पारितोषिक प्राप्त किया। राईफल शूटिंग में 11 छात्र व 10 छात्राओं को राईफल शूटिंग खेल के लिए तैयार किया गया। इनमें 8 वीं क्लास की छात्रा तमन्ना गाडरी प्री नेशनल में भाग ले चुकी है। दो छात्र एक छात्रा राज्य स्तर पर खेलने गए । नेटबॉल के लिए वर्ष 2025 में दो छात्राओं का राज्य स्तर पर नेट बॉल टीम में चयन हुआ।