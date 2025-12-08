राजस्थान में दिल दहला देने वाला हादसा, मदद करने गए चार लोगों की मौत, सात घायल

फोटो पत्रिका
चित्तौड़गढ़। बेगूं उपखंड के पास कोटा-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर रविवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक दुर्घटना में मदद करने पहुंचे लोगों को तेज रफ्तार कारों ने कुचल दिया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए। घायलों को बेगूं व काटूंदा में प्राथमिक उपचार के बाद चित्तौड़गढ़, कोटा और उदयपुर के लिए रेफर कर दिया।
पुलिस के अनुसार, रात में गलत दिशा से आ रही एक कार ने मांडना के पास सामने से आ रहे बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार शंभूलाल और उनकी पत्नी काली बाई सड़क पर गिर गए। पास ही स्थित एक ढाबे से लोग उनकी मदद के लिए दौड़कर पहुंचे।
इसी बीच, टक्कर मारने वाला कार चालक वाहन सहित मौके से भाग गया। कुछ देर बाद पीछे से आ रही दूसरी कार ने सड़क पर मौजूद मददगारों को कुचल दिया। इस अफरा-तफरी के बीच घायलों की हालत देखने के लिए एक और कार रुकी, जिसे पीछे से आई एक अन्य कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार पलट गई और पीछे से टक्कर मारने वाली कार डिवाइडर से टकराकर रुक गई।
थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वालों में हेमराज गुर्जर (35) पुत्र किशनलाल निवासी मांडना, राजेश मीणा (29) पुत्र भंवर लाल मीणा निवासी धानमंडी, बूंदी की मौके पर ही मौत हो गई। फोरूलाल गुर्जर (33) पुत्र बागाजी गुर्जर निवासी गुलिंडा, बेगूं और सोनू गुर्जर (40) पुत्र चंद्रा गुर्जर निवासी मोई, मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सभी मृतकों के शवों का बेगूं उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया गया।
हादसे में सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें सूरजमल भील (32) निवासी बस्सी फतेहपुर , शंभूलाल और काली बाई निवासी बड़ी का खेड़ा (बेगूं) , कनिष्क (21), अंतरराम दास (25), रौनक (22) और देवेश (20) निवासी कोटा शामिल हैं।
