राजस्थान में दिल दहला देने वाला हादसा, मदद करने गए चार लोगों की मौत, सात घायल

थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वालों में हेमराज गुर्जर (35) पुत्र किशनलाल निवासी मांडना, राजेश मीणा (29) पुत्र भंवर लाल मीणा निवासी धानमंडी, बूंदी की मौके पर ही मौत हो गई। फोरूलाल गुर्जर (33) पुत्र बागाजी गुर्जर निवासी गुलिंडा, बेगूं और सोनू गुर्जर (40) पुत्र चंद्रा गुर्जर निवासी मोई, मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सभी मृतकों के शवों का बेगूं उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया गया।