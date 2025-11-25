आधुनिक तकनीक से लैस होगी राजस्थान पुलिस, अपराधियों की अब कुंडली निकालना होगा आसान

आईजी खंडूरी ने एनसीआरबी के नए ऐप्स और डैशबोर्ड के उपयोग के बारे में बताया जो पुलिस के दैनिक कार्यों को सरल बनाएंगे। इस आधुनिक प्रशिक्षण से पुलिस को वांछित अपराधियों और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों की जांच में सहायता मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब पुलिस अधिकारी अपराधियों की पूरी जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से निकाल और उपयोग कर सकेंगे। महानिरीक्षक एससीआरबी अजयपाल लाम्बा ने भी इन आधुनिक प्रावधानों और आधुनिक तकनीकी ऐप्स के महत्व पर जोर दिया।