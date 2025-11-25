आधुनिक तकनीक से लैस होगी राजस्थान पुलिस, अपराधियों की अब कुंडली निकालना होगा आसान

फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। राजस्थान पुलिस अब अपराध और अपराधी ट्रैकिंग में एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग लगाने की तैयारी में है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा और अतिरिक्त महानिदेशक अपराध शाखा हवा सिंह घूमरिया के निर्देशन पर राज्यभर की फील्ड यूनिट्स के लिए एनसीआरबी नई दिल्ली की ओर से एक गहन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को नई तकनीक और कानूनी उपकरणों से लैस करना है ताकि अनुसंधान की गुणवत्ता और गति बढ़ाई जा सके।
सत्र का संचालन एनसीआरबी नई दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर आईजी जनमेजय खंडूरी और उनकी टीम ने किया। प्रशिक्षण में जिला पुलिस अधीक्षक, डीसीपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी और सीसीटीएनएस ऑपरेटर सहित पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया।
आईजी खंडूरी ने एनसीआरबी के नए ऐप्स और डैशबोर्ड के उपयोग के बारे में बताया जो पुलिस के दैनिक कार्यों को सरल बनाएंगे। इस आधुनिक प्रशिक्षण से पुलिस को वांछित अपराधियों और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों की जांच में सहायता मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब पुलिस अधिकारी अपराधियों की पूरी जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से निकाल और उपयोग कर सकेंगे। महानिरीक्षक एससीआरबी अजयपाल लाम्बा ने भी इन आधुनिक प्रावधानों और आधुनिक तकनीकी ऐप्स के महत्व पर जोर दिया।
यह कार्यशाला राजस्थान पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की ओर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवीनतम कानूनों और तकनीकी उपकरणों का ज्ञान पुलिस बल को डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना करने और आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
