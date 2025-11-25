Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

आधुनिक तकनीक से लैस होगी राजस्थान पुलिस, अपराधियों की अब कुंडली निकालना होगा आसान

राजस्थान पुलिस अब अपराध और अपराधी ट्रैकिंग में एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग लगाने की तैयारी में है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 25, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान पुलिस अब अपराध और अपराधी ट्रैकिंग में एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग लगाने की तैयारी में है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा और अतिरिक्त महानिदेशक अपराध शाखा हवा सिंह घूमरिया के निर्देशन पर राज्यभर की फील्ड यूनिट्स के लिए एनसीआरबी नई दिल्ली की ओर से एक गहन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को नई तकनीक और कानूनी उपकरणों से लैस करना है ताकि अनुसंधान की गुणवत्ता और गति बढ़ाई जा सके।

एनसीआरबी के IG ने दिए महत्वपूर्ण तकनीकी टिप्स

सत्र का संचालन एनसीआरबी नई दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर आईजी जनमेजय खंडूरी और उनकी टीम ने किया। प्रशिक्षण में जिला पुलिस अधीक्षक, डीसीपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी और सीसीटीएनएस ऑपरेटर सहित पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

जांच को मिलेगी नई धार

आईजी खंडूरी ने एनसीआरबी के नए ऐप्स और डैशबोर्ड के उपयोग के बारे में बताया जो पुलिस के दैनिक कार्यों को सरल बनाएंगे। इस आधुनिक प्रशिक्षण से पुलिस को वांछित अपराधियों और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों की जांच में सहायता मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब पुलिस अधिकारी अपराधियों की पूरी जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से निकाल और उपयोग कर सकेंगे। महानिरीक्षक एससीआरबी अजयपाल लाम्बा ने भी इन आधुनिक प्रावधानों और आधुनिक तकनीकी ऐप्स के महत्व पर जोर दिया।

स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम

यह कार्यशाला राजस्थान पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की ओर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवीनतम कानूनों और तकनीकी उपकरणों का ज्ञान पुलिस बल को डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना करने और आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 07:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / आधुनिक तकनीक से लैस होगी राजस्थान पुलिस, अपराधियों की अब कुंडली निकालना होगा आसान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Organic Farming: जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर, किसानों की आवाज बनेगा राज्य किसान आयोग

denmark farming
जयपुर

Rajasthan Police Bharti 2025: लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, शारीरिक परीक्षा की तिथियां घोषित

Rajasthan Police bharti
जयपुर

Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27 और 28 नवंबर को बरसात के संकेत

जयपुर

रसोई में इस्तेमाल होने वाली जड़ी-बूटी दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी से निपटने में मदद कर सकती है

खास खबर

Budget Review Meeting: विकसित राजस्थान @ 2047 की दिशा में तेज हुई रफ्तार, बजट प्रगति की सख्त समीक्षा

Rajasthan New Chief Secretary V. Srinivas will be the priorities and challenges know
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.