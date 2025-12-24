Army Day Parade : जयपुर के कुछ इलाकों में 14 दिनों तक पतंग उड़ाने पर आंशिक प्रतिबंध, कम ऊंचाई पर उड़ेंगे सेना के विमान

एसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट डॉ. राजीव पचार ने बताया कि सेना दिवस के अवसर पर महल रोड, हरे कृष्णा मार्ग और जगतपुरा क्षेत्र में फ्लाई-पास्ट अभ्यास किया जाएगा। इस दौरान वायुसेना और सेना के विमान बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। अभ्यास और परेड के दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना रहती है, ऐसे में पतंगों की डोर या अन्य कारणों से दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए परेड स्थल के चारों ओर पांच किलोमीटर के दायरे में अस्थायी रूप से पतंग उड़ाने पर रोक लगाई गई है।