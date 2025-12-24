वर्ष की पहली छमाही में राजस्थान की माली हालत लड़खड़ाई, जानिए प्रति व्यक्ति कितना कर्ज बढ़ा

राज्य की भाजपा सरकार ने महज 2 वर्षों में ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में धकेल दिया है। सरकार के हाल इतने बेहाल हो गए हैं कि अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार को 35,826 करोड़ रुपए का कर्ज उठाना पड़ा। 1.06 लाख करोड़ के राजस्व का ढोल पीटने वाली भाजपा ये नहीं बताएगी कि अपने कुशासन के इसी दौर में प्रति व्यक्ति कर्ज 4000 रुपए और बढ़ गया है। भाजपा का वित्तीय कुप्रबंधन राजस्थान को लगातार आर्थिक गर्त में ले जा रहा है।