24 दिसंबर 2025,

बुधवार

समाचार

कल जयपुर में लगेगा रोजगार मेला, 5 हजार से अधिक रिक्तियों पर योग्य युवाओं का चयन होगा

राज्य स्तरीय रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अब तक 120 से अधिक निजी नियोजक व 4 हजार से अधिक बेरोजगार अशार्थी पंजीकृत हो चुके हैं।

जयपुर

Vijay Sharma

Dec 24, 2025

वाणिज्य महाविद्यालय परिसर में होगा भव्य रोजगार मेला

जयपुर। वर्तमान राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कौशल, नियोजन व उद्यमिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में रोजगार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस श्रृंखला का प्रथम कार्यक्रम 25 दिसम्बर गुरुवार को वाणिज्य महाविद्यालय, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर के परिसर में आयोजित किया जाएगा।

आयुक्त, कौशल, नियोजन व उद्यमिता ऋषभ मंडल ने बताया कि रोजगार महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि रोजगार महोत्सव में निर्माण, लॉजिस्टिक, होटल, बैंकिंग, मेडिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स, कॉल सेंटर, बीमा सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 120 निजी नियोजक भाग लेंगे। नियोजक अपनी 5 हजार से अधिक रिक्तियों के अनुसार मौके पर ही युवा आशार्थियों का प्राथमिक चयन कर लाभान्वित करेंगे।इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभाग भी रोजगार महोत्सव में सहभागिता कर अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे आशार्थी योजनाओं का भी लाभ उठा सकें।

अधिक से अधिक युवा आशार्थियों व नियोजकों की सहभागिता करने के उद्देश्य से रोजगार विभागवी ओर से QR Code / Employer Registration – Job Fair (EEMS 2.0) पोर्टल जारी किया गया है, इसके माध्यम से आशार्थी व नियोजक पंजीकरण कर रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। राज्य स्तरीय रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अब तक 120 से अधिक निजी नियोजक व 4 हजार से अधिक बेरोजगार अशार्थी पंजीकृत हो चुके हैं।

