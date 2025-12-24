कल जयपुर में लगेगा रोजगार मेला, 5 हजार से अधिक रिक्तियों पर योग्य युवाओं का चयन होगा

आयुक्त, कौशल, नियोजन व उद्यमिता ऋषभ मंडल ने बताया कि रोजगार महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि रोजगार महोत्सव में निर्माण, लॉजिस्टिक, होटल, बैंकिंग, मेडिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स, कॉल सेंटर, बीमा सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 120 निजी नियोजक भाग लेंगे। नियोजक अपनी 5 हजार से अधिक रिक्तियों के अनुसार मौके पर ही युवा आशार्थियों का प्राथमिक चयन कर लाभान्वित करेंगे।इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभाग भी रोजगार महोत्सव में सहभागिता कर अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे आशार्थी योजनाओं का भी लाभ उठा सकें।