गैस बुकिंग सिस्टम ठप, इंडियन ऑयल का पोर्टल बंद, हजारों उपभोक्ता दिनभर भटके, जाने कैसे होगी बुकिंग

बरेली। शहर में गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर मंगलवार को अफरा-तफरी का माहौल रहा। इंडियन ऑयल का ऑनलाइन पोर्टल अचानक बंद हो जाने से हजारों उपभोक्ता गैस बुकिंग नहीं कर सके और दिनभर एजेंसियों के चक्कर लगाते रहे। कई लोगों ने फोन और ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग की कोशिश की, लेकिन देर रात तक पोर्टल नहीं खुलने से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ती रही। मामले की जानकारी मिलने पर डीएम अविनाश सिंह के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी।