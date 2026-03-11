एलपीजी संकट के बीच डीएम सख्त… एजेंसियों के स्टॉक की होगी रोजाना जांच, कालाबाजारी करने वालों पर गिरेगी गाज

बैठक में तीनों तेल कंपनियों के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि जिले में एलपीजी सिलिंडर, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अधिकारियों ने बताया कि नए नियम के तहत गैस सिलिंडर की रिफिल अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। साथ ही वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ओटीपी आधारित डिलीवरी व्यवस्था लागू की गई है, जिससे कालाबाजारी की संभावना कम होगी।