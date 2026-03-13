भूत का कारनामा, मौत के सवा साल बाद कोर्ट में लगे अंगूठे के निशान, खुला चौंकाने वाला मामला 

बरेली। जनपद न्यायालय में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मृत व्यक्ति के दस्तावेज लगाकर आरोपी की जमानत कराई गई। इतना ही नहीं, दस्तावेजों पर मृतक के नाम से अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर तक किए गए। मामला उजागर होते ही अदालत परिसर में खलबली मच गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सुरेश कुमार दुबे ने प्रशासनिक जांच के आदेश दिए हैं और 27 मार्च तक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।