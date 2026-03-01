अचानक पहुंची निगम टीम… कोतवाली से कुतुबखाना तक मची अफरा-तफरी, हटाए ठेले-खोमचे, जुर्माना भी वसूला

बरेली। स्वच्छ सर्वेक्षण की आहट मिलते ही नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ फिर सख्ती शुरू कर दी है। गुरुवार को नगर निगम की टीम ने कोतवाली से लेकर कुतुबखाना तक अभियान चलाकर सड़क किनारे लगाए गए ठेले-खोमचे और दुकानों के बाहर रखे सामान को हटवा दिया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने विरोध किया और टीम से बहस भी हुई, लेकिन नगर निगम कर्मियों ने सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण हटवा दिया। मौके पर जुर्माना भी वसूला गया।