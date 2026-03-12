आरटीओ के बाहर दलालों का जाल ध्वस्त, अवैध स्टॉल उखड़े, गुमराह करने वालों पर कसा शिकंजा

एआरटीओ ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या दलाल के माध्यम से अपना काम न कराएं। यदि कोई व्यक्ति परिवहन विभाग के नाम पर अवैध धनराशि मांगता है या गुमराह करता है तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। परिवहन विभाग के अनुसार आम नागरिकों को पारदर्शी और आसान सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।