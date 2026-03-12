सिलेंडर देर से आए या वसूले ज्यादा पैसे… अब घबराने की जरूरत नहीं, एक कॉल में होगी कार्रवाई, जानें कैसे

जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को राहत देने और गैस एजेंसियों की मनमानी पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह हेल्पलाइन शुरू की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी एजेंसी की लापरवाही या ओवरचार्जिंग की शिकायत सही पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने जिले के सभी एलपीजी उपभोक्ताओं से अपील की है कि गैस आपूर्ति से जुड़ी किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें। यदि कहीं भी ओवरचार्जिंग, देरी या अन्य समस्या सामने आए तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई कर समस्या का समाधान कराया जा सके।