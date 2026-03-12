भीषण अग्निकांड में राख हुआ सत्या ट्रेडर्स मॉल, रातभर दहकती रहीं लपटें… 6 करोड़ से ज्यादा का नुकसान

बदायूं। फैजगंज-बेहटा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात नगर पंचायत मुडिया धुरेकी स्थित एमएफ हाईवे के पास बने सत्या ट्रेडर्स मॉल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा मॉल आग की चपेट में आ गया। रात के सन्नाटे में उठती आग की ऊंची-ऊंची लपटें और आसमान तक फैलता धुएं का गुबार देखकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए घंटों तक जद्दोजहद करनी पड़ी।