12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

भीषण अग्निकांड में राख हुआ सत्या ट्रेडर्स मॉल, रातभर दहकती रहीं लपटें… 6 करोड़ से ज्यादा का नुकसान

फैजगंज-बेहटा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात नगर पंचायत मुडिया धुरेकी स्थित एमएफ हाईवे के पास बने सत्या ट्रेडर्स मॉल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा मॉल आग की चपेट में आ गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 12, 2026

बदायूं। फैजगंज-बेहटा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात नगर पंचायत मुडिया धुरेकी स्थित एमएफ हाईवे के पास बने सत्या ट्रेडर्स मॉल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा मॉल आग की चपेट में आ गया। रात के सन्नाटे में उठती आग की ऊंची-ऊंची लपटें और आसमान तक फैलता धुएं का गुबार देखकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए घंटों तक जद्दोजहद करनी पड़ी।

लपटें इतनी तेज कि पूरा मॉल चंद मिनटों में घिरा

बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात अचानक मॉल से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने जब आग की भीषण लपटें देखीं तो तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में मॉल के अंदर रखा सामान जलने लगा और पूरा परिसर धधकने लगा।

पांच घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग

सूचना मिलते ही बदायूं और संभल जिले से दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में करीब पांच घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अंततः गुरुवार सुबह करीब चार बजे के आसपास आग पर काबू पाया जा सका।

6 करोड़ से ज्यादा का सामान जलकर राख

मॉल के मालिक संजय गर्ग और शेखर गर्ग के अनुसार आग लगने से मॉल के अंदर रखा अधिकांश सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस अग्निकांड में करीब 6 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मॉल के अंदर मौजूद कई दुकानें और स्टॉक पूरी तरह राख में तब्दील हो गए।

शॉर्ट सर्किट या साजिश? जांच में जुटा प्रशासन

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अन्य संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही आग लगने के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 01:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / भीषण अग्निकांड में राख हुआ सत्या ट्रेडर्स मॉल, रातभर दहकती रहीं लपटें… 6 करोड़ से ज्यादा का नुकसान

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हिरासत की अफवाहों पर विराम… 15 मार्च को बरेली लौटेंगे काज़ी-उल-हिन्दुस्तान

बरेली

जनसुनवाई में खाली कुर्सी, जनता इंतजार करती रही , थानाध्यक्ष गायब, वीडियो मॉनिटरिंग में खुली पोल, SSP ने  किया सस्पेंड

बरेली

स्वतंत्र गवाह नहीं, विवेचना भी कमजोर… 17 साल पुराने हत्या व गैंगस्टर केस में तीन आरोपी बरी

बरेली

गैस बुकिंग सिस्टम ठप, इंडियन ऑयल का पोर्टल बंद, हजारों उपभोक्ता दिनभर भटके, जाने कैसे होगी बुकिंग

बरेली

शौचालय में छिपकर बनाया अश्लील वीडियो… फिर 8 लाख और संबंध बनाने की डिमांड, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.