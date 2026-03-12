भीषण अग्निकांड में राख हुआ सत्या ट्रेडर्स मॉल, रातभर दहकती रहीं लपटें… 6 करोड़ से ज्यादा का नुकसान

बदायूं। फैजगंज-बेहटा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात नगर पंचायत मुडिया धुरेकी स्थित एमएफ हाईवे के पास बने सत्या ट्रेडर्स मॉल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा मॉल आग की चपेट में आ गया। रात के सन्नाटे में उठती आग की ऊंची-ऊंची लपटें और आसमान तक फैलता धुएं का गुबार देखकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए घंटों तक जद्दोजहद करनी पड़ी।
बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात अचानक मॉल से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने जब आग की भीषण लपटें देखीं तो तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में मॉल के अंदर रखा सामान जलने लगा और पूरा परिसर धधकने लगा।
सूचना मिलते ही बदायूं और संभल जिले से दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में करीब पांच घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अंततः गुरुवार सुबह करीब चार बजे के आसपास आग पर काबू पाया जा सका।
मॉल के मालिक संजय गर्ग और शेखर गर्ग के अनुसार आग लगने से मॉल के अंदर रखा अधिकांश सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस अग्निकांड में करीब 6 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मॉल के अंदर मौजूद कई दुकानें और स्टॉक पूरी तरह राख में तब्दील हो गए।
फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अन्य संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही आग लगने के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।
