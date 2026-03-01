शौचालय में छिपकर बनाया अश्लील वीडियो… फिर 8 लाख और संबंध बनाने की डिमांड, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर

डोहरा रोड निवासी महिला ने थाना प्रभारी धनंजय पांडेय को दी तहरीर में बताया कि उसके पति का परिचय परचून की दुकान चलाने वाले वीर सिंह से था। दोनों परिवारों के बीच काफी समय से आना-जाना था। महिला का आरोप है कि उन्होंने जरूरत के समय वीर सिंह और उनकी पत्नी की आर्थिक मदद भी की थी और करीब तीन लाख रुपये दिए थे। साथ ही दुकान के कामकाज में भी सहयोग किया जाता था। पीड़िता के अनुसार 14 जुलाई 2025 को वह वीर सिंह के घर स्थित शौचालय में गई थी। इसी दौरान वीर सिंह के पौत्र वंश ने चोरी-छिपे उसका अश्लील वीडियो बना लिया। आरोप है कि इसके बाद वंश वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा और संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा।