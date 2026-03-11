ब्लैक में 2500 रुपये तक पहुंचा व्यावसायिक सिलिंडर, बरेली में बेकरी-रेस्टोरेंट और ढाबों पर संकट

ढाबा संचालकों के अनुसार गैस के विकल्प के तौर पर कोयले का इस्तेमाल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। कोयले की कीमत करीब 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। इसके अलावा प्लास्टिक दाना महंगा होने से पैकेजिंग सामग्री की लागत भी बढ़ रही है, जिससे खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आईआईए बरेली चैप्टर के चेयरमैन मयूर धीरवानी का कहना है कि बरेली की कई बेकरी और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने के कारण पीएनजी का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि सीयूजीएल की ओर से पीएनजी के दाम बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो उत्पादन लागत और बढ़ जाएगी।