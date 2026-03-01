गैस संकट के बीच कालाबाजारी का खेल… बरेली की इस दुकान पर छापा, 15 घरेलू सिलिंडर बरामद, मुकदमा दर्ज

जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने के बाद आपूर्ति निरीक्षक की टीम आपूर्ति लिपिक और थाना मीरगंज पुलिस के साथ गांव नौसना पहुंची। टीम ने नाजिर नामक दुकानदार की दुकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान वहां 15 घरेलू गैस सिलिंडर बरामद हुए। इनमें 14 सिलिंडर भरे हुए थे जबकि एक खाली था। जांच के दौरान आरोपी दुकानदार सिलिंडरों से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं दिखा सका। इसके बाद टीम ने सभी सिलिंडरों को जब्त कर लिया और उन्हें जय माता दी गैस एजेंसी, मीरगंज को सुपुर्द कर दिया। आपूर्ति निरीक्षक ने आरोपी नाजिर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है।