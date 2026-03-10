अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या… श्मशान घाट में शव फेंककर भागा पति, हिरासत में

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गांव रावलकलां निवासी भीमसेन की पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उसने पीलीभीत जिले के एक गांव की रहने वाली 30 वर्षीय मंजू देवी से शादी की थी। बताया जा रहा है कि भीमसेन को पत्नी के चरित्र पर शक रहता था। वह अक्सर मंजू पर किसी युवक से संबंध होने का आरोप लगाता था। इसी शक के चलते दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था। सोमवार रात भी इसी बात को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा हुआ। आरोप है कि गुस्से में आकर भीमसेन ने मंजू को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट इतनी ज्यादा हुई कि मंजू की मौके पर ही मौत हो गई।