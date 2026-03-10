इश्क का दर्द और 32 मिनट का वीडियो… फिर फंदे पर लटक गया धोपेश्वरनाथ मंदिर का सेवादार, SSP से कही ये आखिरी बात

जानकारी के अनुसार धोपेश्वरनाथ मंदिर के सेवादार विजय राठौर ने आत्महत्या से पहले अपना एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था। इस वीडियो में उसने कहा कि वह पिछले काफी समय से मानसिक रूप से बेहद परेशान है और पूरी-पूरी रात सो नहीं पा रहा है। विजय ने आरोप लगाया कि उसके अपने घरवालों और एक युवती के परिवार ने उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वीडियो में विजय यह भी कहता सुनाई देता है कि उसके खिलाफ झूठी शिकायत कराई गई और पुलिस ने भी इस मामले में रुपये लेकर कार्रवाई की। उसने दावा किया कि वह निर्दोष है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी।