हैसियत प्रमाण पत्र की रिपोर्ट के नाम पर खेल… 10 हजार की रिश्वत लेते लेखपाल रंगे हाथ गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने मामले का सत्यापन किया और फिर आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप प्लान तैयार किया। सोमवार शाम ट्रैप टीम प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम रोजगार कार्यालय बरेली के मुख्य द्वार के पास तैनात हो गई। जैसे ही लेखपाल महेश कुमार ने शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये लिए, पहले से घात लगाए बैठी एंटी करप्शन टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। शाम करीब 5:31 बजे हुई इस कार्रवाई के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई।